Trei autoturisme cu trei copii si opt adulti blocate pe drum forestier

In comuna Nucsoara, cateva autoturisme au ramas blocate pe un drum forestier, nu se mai pot intoarce din cauza nivelului crescut al apei, Valea Raului Cernat", a transmis ISU Arges.Sursa citata a precizat ca la fata locului s-a intervenit cu un buldoexcavator de la SVSU Nucsoara. Acesta a degajat pamantul, pietrele si crengile aduse de apa pe drum in urma ploilor abundente din ultima perioada.Pompierii au precizat ca a fost vorba de 3 autoturisme, in care se aflau trei copii si opt adulti. Acestia au astept ca drumul sa fie din nou practicabil.