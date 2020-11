Trei barbati din Iasi au violat si sechestrat doua fete care pusesera anunt ca ofera servicii sexuale

Potrivit Mediafax, in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 23.00, politistii ieseni au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 de catre o persoana din judetul Galati, despre faptul ca sora sa, care se afla in Iasi cu alte doua prietene, nu mai raspunde la telefon."Una dintre tinere, in timp ce s-ar fi aflat in imobilul de pe raza municipiului Iasi, ar fi reusit sa trimita un sms, prin care a informat ca este intr-un apartament, la ultimul etaj al unui bloc, in apropierea unui magazin, fara sa cunoasca cu exactitate adresa", spun politistii.Oamenii legii au verificat zona si au identificat apartamentul in care se aflau fetele. Initial, barbatii au refuzat sa le deschida usa politistilor.