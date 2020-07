Trei din zece copii nascuti in Romania provin din relatii in afara casatoriilor

Media UE este cu 17 puncte procentuale peste valoarea din 2000 si semnaleaza noi modele de formare a societatii, alaturi de modelul traditional in care copiii s-au nascut in cadrul unei casatorii.Nasterile extramaritale au crescut in aproape fiecare stat membru al UE in 2018, comparativ cu anul 2000. Exceptiile sunt Estonia, Letonia si Suedia, care au ramas relativ stabile, cu o scadere cu mai putin de 1 punct procentual.In clasamentul din 2018, nasterile extraconjugale au depasit nasterile din interiorul casatoriilor in opt state membre ale UE: Franta (60%), Bulgaria (59%), Slovenia (58%), Portugalia (56%), Suedia (55%), Danemarca si Estonia (ambele 54%), precum si Olanda (52%).Tarile iberice, Portugalia si Spania, au fost cele doua tari in care nasterile in afara casatoriei au crescut cel mai mult intre 2000 si 2018 (+33,7 si, respectiv, +29,6 puncte procentuale).Grecia si Croatia se aflau la polul opus, impreuna cu Lituania si Polonia, peste 70% din nasterile din fiecare dintre aceste state membre venind din casatorii.Tarile iberice, Portugalia si Spania, au fost cele doua tari in care nasterile in afara casatoriei au crescut cel mai mult intre 2000 si 2018 (+33,7 si, respectiv, +29,6 puncte procentuale).In Romania procentul copiilor proveniti din afara casatoriilor era in 2000 de circa 25%.