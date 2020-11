Trei dintre pacientii transferati de la Neamt la Spitalul din Letcani, in stare foarte grava

"Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul de la Letcani sunt in terapie intensiva, sunt pacienti gravi. Trei dintre ei, inteleg din spusele medicului care acum este si face vizita , sunt mai gravi. Din fericire, acesti pacienti nu au leziuni in urma unor arsuri. Avem tot ce ne trebuie pentru a asigura medical tratamentul infectiei cu SARS-Cov-2. Vom cauta sa gasim evolutia cea mai buna", a declarat jurnalistilor Carmen Dorobat.Potrivit sursei citate, se cauta solutii privind detasarea de personal la Spitalul Mobil de la Letcani."Ne vom mobiliza in ceea ce priveste posibilitatea detasarii de personal, pentru ca in noaptea ce a trecut si azi am asigurat asistenta medicala cu personal de la Spitalul de Boli Infectioase chemat de acasa. Dupa cum ati vazut, dimineata m-am intalnit cu presedintele Consiliului Judetean pentru a urgenta tot ceea ce se poate prin linia administrativa si prin autoritatile locale pentru a asigura o functionare buna in sectia exterioara de la Letcani", a mai spus Dorobat.Citeste si: Ce lucrari s-au facut in sectia ATI de la Piatra Neamt: "A fost un fel de hei-rup. Spitalul a gresit ca a facut modificarile fara aprobare"