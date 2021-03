Trei instructori auto, trimisi in judecata pentru coruptie. Acuzatia care le-a fost adusa

"Politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, ca urmare a unei sesizarii din oficiu, au administrat probatoriul in baza mai multor ordonante de delegare emise de catre procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, in urma carora trei instructori auto din cadrul a doua scoli de soferi din municipiul Giurgiu (dintre care un inculpat fiind director al uneia dintre scoli) au fost trimisi in judecata pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie" a transmis, luni, DGA, printr-un comunicat de presa.CITESTE SI: Karina Turcan, moldoveanca arestata pentru spionaj in Rusia, condamnata la 15 ani de inchisoare Sursa citata a precizat ca in sarcina directorului scolii de soferi s-a retinut savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata (14 acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (5 acte materiale).In sarcina celui de al doilea instructor auto, din cadrul aceleiasi scoli de soferi, s-a retinut savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata (2 acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (5 acte materiale).De asemenea, cel de al treilea instructor auto (angajat al unei alte scoli de soferi), a fost inculpat pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata (6 acte materiale)."In fapt, in perioada 2018-2019, cei trei inculpati au pretins si primit sume de bani de la candidati ai celor doua scoli de soferi pentru obtinerea permisului de conucere, pretinzand ca ar putea interveni pe langa functionarii din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Giurgiu, in vederea programarii acestora in regim de urgenta si/sau promovarea probei practice in mod fraudulos, precum si pentru inmatricularea cu prioritate a unor autovehicule", se arata in comunicat.De asemenea, in unele situatii, primii doi inculpati au pretins si primit sume de bani de la elevi ai scolii de soferi, pentru a le facilita eliberarea in fals a fisei medicale, fara a se prezenta la examenele medicale de specialitate, iar in alte situatii au emis in fals adeverinte care atestau efectuarea orelor suplimentare de pregatire practica, fara ca acestea sa fie efectuate de facto, conditii legale necesar a fi indeplinite pentru constituirea dosarului de candidat, respectiv pentru sustinerea unui nou examen de catre candidatii declarati respins in prima faza.