Trei migranti au fost descoperiti intr-un lan de porumb din Constanta, dupa ce au trecut ilegal frontiera

Potrivit sursei citate, pe data de 29 septembrie, lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Baneasa, judetul Constanta, au descoperit in apropierea frontierei de stat, intr-un lan de porumb dintre localitatile Deleni si Pietreni, trei persoane, de sex masculin, ce nu-si justificau prezenta in zona.In urma cadrul primelor verificari, la sediul SPF Baneasa, s-a stabilit ca cei trei barbati sunt doi cetateni marocani si un algerian, avand varste cuprinse intre 25 si 35 de ani, la cercetari acestia declarand ca au intrat ilegal in tara pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat, cetatenii straini urmand sa fie predati, conform acordului de readmisie romano-bulgar, Politiei de Frontiera din statul vecin, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.