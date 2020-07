Trend ascendent al imbolnavirilor cu coronavirus in 34 de judete si in municipiul Bucuresti

Potrivit raportului saptamanal de supraveghere realizat pe baza datelor raportate pana la 26 iulie, 37,8% din totalul deceselor cauzate de COVID-19 au fost inregistrate in Prahova, Arges, Bucuresti, Dambovita si Buzau.In judetul Arges se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 200 de cazuri/ 100.000 locuitori, iar in alte 7 judete - peste 100/ 100.000 de locuitori.INSP mai arata ca se inregistreaza un trend ascendent in ceea ce priveste imbolnavirile de COVID-19, fata de saptamana anterioara, in 34 de judete si municipiul Bucuresti.Conform sursei citate, 1 din 12 cazuri a fost inregistrat la personal medical.Totodata, 78,2% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 de ani, iar 59,7% s-au inregistrat la barbati.94% din toti cei decedati aveau cel putin o comorbiditate asociata, cum ar fi afectiuni cardiovasculare, neurologice, renale, pulmonare, diabet, obezitate, neoplasm, precizeaza INSP.