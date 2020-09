Trenuri suplimentare cu vagoane de dormit si cuseta pentru pelerinajul la Sfanta Parascheva de la Iasi

Anul acesta a fost disponibilizat cel mai mare numar de vagoane de dormit si cuseta in perioada 7-8 si 15-16 octombrie 2020 pe urmatoarele rute: Timisoara - Cluj Napoca - Iasi si retur; Bucuresti - Bacau - Pascani - Iasi si retur; Bucuresti - Marasesti - Vaslui - Iasi si retur; Constanta -Iasi si retur vor avea in compunere vagoane de dormit si/sau cuseta."De asemenea, se vor suplimenta cu vagoane, trenurile care asigura legatura feroviara intre principalele orase ale tarii si municipiul Iasi.CFR Calatori poate dimensiona mai bine capacitatea trenurilor la numarul de locuri solicitat, daca sunt facute rezervari din timp.Pentru a evita aglomeratia, rugam calatorii sa nu aleaga pentru destinatia lor doar trenurile de la orele de varf. De asemenea, rugam calatorii sa nu urce in tren daca la casa de bilete, li se comunica faptul ca nu mai sunt locuri.Biletele pot fi achizitionate de pe urmatoarele canale: online de pe www.cfrcalatori.ro, de la automatele de vanzare bilete din gari si daca nu este posibil altfel, direct de la casele de bilete din gari si distribuitori autorizati (agentii de turism), unde este recomandata pastrarea distantei fata de celelalte persoane.Recomandam cumpararea ONLINE a biletelor de tren pentru a evita aglomeratia la ghisee/casele de bilete si manipularea banilor in numerar. La ghiseu este indicata efectuarea platii cu card bancar sau telefon, in punctele de vanzare unde este posibil acest lucru", se mai arata in document.