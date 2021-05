Tribunalul Bucuresti a decis arestarea in lipsa a lui interlopul Florian Tudor, capturat de politistii din Mexic

La solicitarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, la data de 23.03.2021, Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva in lipsa a unui inculpat pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la tentativa la omor calificat, instigare la santaj si santaj, decizie ramasa definitiva in urma unei hotarari a Curtii de Apel Bucuresti, din data de 07.04.2021.La data de 27.05.2021, autoritatile judiciare din Mexic, Fiscalia General de la Republica, au efectuat o actiune de punere in executare a unui mandat international de arestare emis de catre autoritatile judiciare din Romania, pe numele respectivului inculpat, in prezent, acesta aflandu-se in custodia autoritatilor mexicane, in cadrul procedurii de extradare initiate de catre autoritatile romane.Procuratura generala a Mexicului a informat, joi, intr-un comunicat ca un barbat, numit doar Florian T, a fost arestat in Ciudad de Mexico , in conformitate cu o cerere de arestare si extradare din partea guvernului roman.Comunicatul precizeaza ca barbatul este cautat pentru crima organizata, extorcare si tentativa de omucidere in forma agravata.