Tribunalul Gorj a amanat pentru 24 iulie decizia in dosarul lui Darius Valcov

Instanta programase pronuntarea sentinteti pentru luni, 13 iulie. Este pentru a doua oara cand tribunalul amana luarea unei decizii in acest caz.In acest dosar, au mai fost trimisi in judecata trei inculpati - Eduard Cincu, subinginer cadastru la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Olt, Mircea Dogaru, jurist la o firma de cadastru, si Elena Marinela Calota-Salcianu, administrator al SC Millenium Topographica SRL.In acest caz a fost implicat si fostul deputat Daniel Barbulescu, insa dosarul acestuia a fost disjuns si trimis la DNA . Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Darius Valcov a initiat constituirea a trei societati care actionau ca un tot unitar, respectiv SC Millenium Topographica SRL, SC Contis Company SRL si SCA Ciobanu si Asociatii.Ulterior, fostul ministru al Finantelor Publice ar fi decis sa-l coopteze pe Eduard Cincu, functionar al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Olt, care sa verifice in prealabil documentatia intocmita de catre angajatii uneia dintre firme - avand ca activitate cadastru - astfel incat sa nu fie inregistrate multe respingeri de la OCPI.Conform anchetatorilor, Darius Valcov ar fi exercitat "activitati de determinare mediata", in urma carora doi angajati ai societatii Millenium Topographica SRL, controlata de Valcov, i-au dat lui Eduard Cincu cate 1.000 de lei lunar in perioada 2012-2015, suma necuvenita si neevidentiata in actele contabile.Banii au fost remisi pentru ca functionarul de la OCPI Olt sa avizeze documentatia cadastrala intocmita de catre angajatii Millenium Topographica SRL."Inculpatul a savarsit infractiunea in modalitatea determinarii mediate, indirecte, prin intermediul numitului Barbulescu Daniel-Ionut, transmitand decizia sa de a fi cooptat un functionar din cadrul OCPI Olt, incat societatea sa nu inregistreze multe respingeri ale documentatiilor cadastrale, indicand si persoana care trebuia contactata spre realizarea scopului sau-directorul OCPI Olt, pentru ca acesta sa desemneze un functionar capabil sa ajute SC Millenium Topographica SRL, inculpatul Valcov Darius-Bogdan stabilind nu numai faptul ca acesta sa primeasca o suma de bani, dar fixeaza si cuantumul acesteia, aspecte ce sunt transmise mai departe de catre numitul Barbulescu Daniel Ionut inculpatului Cincu Eduard, in cadrul unei intalniri, astfel incat inculpatul Valcov Darius-Bogdan a actionat cu intentia directa de a da bani necuveniti functionarului public in legatura si in scopul indeplinirii de acte ce intra in atributiile sale de serviciu, in conditiile in care investitia financiara privind societatea de cadastru ii apartinea, realizandu-se astfel elementele circumstantiale ale infractiunii de instigare la luare de mita", se arata in rechizitoriu.Conform aceleiasi surse, cuantumul sumei platite lunar lui Eduard Cincu, subinginer cadastru la OCPI Olt, a fost stabilit tot de Darius Valcov. Banii respectivi nu erau evidentiati in actele contabile, pentru a se crea o aparenta de legalitate a platilor fiind inregistrati la servicii de instruire profesionala.