Tronsoane de 285 de kilometri din Via Transilvanica, inaugurate oficial pe raza judetelor Mures si Harghita

Este vorba de 285 de kilometri noi, in completarea celor 400 de kilometri deja amenajati."Proiectul asociatiei Tasuleasa Social, initiat in anul 2018, urmareste marcarea si amenajarea unui traseu turistic si de pelerinaj de peste 1.000 km. Acesta porneste de la Putna, in Bucovina, strabate Transilvania si se incheie la Drobeta Turnu-Severin. Scopul proiectului este de a pune in valoare bogatiile culturale, etnice, istorice si naturale ale Romaniei, cu reflectare atat in comunitatile locale, cat si cu ecou international. Fiind un traseu public, este destinat tuturor iubitorilor de drumetie, natura si sport, care vor putea sa il strabata la pas, cu bicicleta ori calare. Via Transilvanica trece prin zece judete, zone de mare importanta culturala, istorica si natural", potrivit comunicatului de presa.De joi, 30 iulie, traseul are continuitate de la Putna pana la Danes, imediat dupa Sighisoara.Un alt tronson amenajat este cel din Mehedinti, 98 de kilometri, incepand de la Drobeta-Turnu Severin.Drumetii pot afla informatii detaliate despre traseu din Ghidul Drumetului, disponibil gratuit pe site-ul Via Transilvanica. Exista si un grup de Facebook administrat de echipa Via Transilvanica, care ofera informatii proaspete despre traseu.