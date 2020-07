Trump: Roger Stone a fost tinta unei vanatori de vrajitoare ilegala. Infractori sunt cei din cealalta parte, inclusiv Biden si Obama

"Roger Stone a fost tinta unei Vanatori de Vrajitoare ilegala, care nu ar fi trebuit sa aiba loc niciodata. Infractori sunt cei din cealalta parte, inclusiv Biden si Obama, care mi-au spionat campania - SI AU FOST PRINSI", este mesajul lui Trump.Presedintele SUA Donald Trump i-a comutat pedeapsa cu inchisoarea fostului sau consilier Roger Stone, care fusese condamnat in februarie la trei ani si patru luni de inchisoare in cadrul anchetei privind ingerinta rusa in campanie prezidentiala din 2016."Presedintele Donald J. Trump a ordonat o masura de clementa executiva pentru a-i comuta pedeapsa nedreapta lui Roger Stone. El a suferit destul. Acum este un om liber", a anuntat Casa Alba intr-un comunicat.Roger Stone ar fi trebuit sa inceapa executarea pedepsei saptamana viitoare.