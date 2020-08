Tuburile de lava de pe Luna si Marte ar putea fi case pentru astronauti

Aceste sisteme de caverne subterane sunt locuri ideale pentru constructia taberelor permanente, pentru ca sunt ferite de puternicele radiatii solare de la suprafata.Un tub de lava este un tunel sapat de un torent de magma in drumul sau spre suprafata, in timpul unei explozii vulcanice. Cercetatorii speculeaza inca din anii '60 ca astfel de tuburi de lava exista si pe Marte si pe Luna, iar in ultimii ani sondele orbitale au transmis numeroase imagini de pe Marte si Luna in care se vede ca aceste coridoare subterane sapate de magma sunt foarte numeroase. In cadrul unui nou studiu publicat la 20 iulie in revista Earth-Science Reviews cercetatorii sustin ca a venit timpul ca aceste structuri sa fie explorate."Cele mai mari tuburi de lava de pe Pamant au diametrul de aproximativ 40 de metri. Sunt deci similare unui tunel de cale ferata foarte mare", explica unul dintre autorii acestui studiu, Riccardo Pozzobon, geolog la Universitatea din Padova (Italia).Cu siguranta ca un astfel de spatiu, chiar si pe Pamant, este suficient de mare pentru a fi amenajat intr-un adapost. Pe Marte, tuburile de lava ajung la diametre de pana la 400 de metri. Cele de pe Luna sunt insa si mai mari, cu diametre ce variaza intre 500 si 900 de metri. Un tub de lava de pe Luna poate adaposti cu usurinta un mic oras, conform lui Pozzobon.Diferentele de scara dintre aceste tuburi extraterestre si cele de pe Pamant sunt rezultatul gravitatiei mult mai slabe pe Marte si in special pe Luna, precum si al diferentelor in modurile in care se comporta vulcanii pe aceste corpuri prin comparatie cu vulcanii terestri.Pentru a estima dimensiunile tuburilor de lava de pe Marte si Luna, cercetatorii au adunat imagini 3D ale tuburilor de lava de pe Pamant, atat ale celor prabusite cat si a celor care s-au pastrat intacte. Apoi, au adunat imaginile obtinute de pe orbita ale tuburilor de lava prabusite de pe Marte si Luna si au facut supozitii asupra dimensiunilor tuburilor de lava intacte, pornind de la raportul de marime dintre tuburile intacte si cele prabusite de pe Pamant.Tuburile de lava reprezinta adaposturi naturale foarte utile din mai multe motive, in afara protectiei fata de radiatii, ele ofera protectie si in fata impacturilor cu meteoriti, mult mai frecvente si mai violente pe Marte sau Luna decat pe Pamant, pentru ca aceste corpuri nu au o atmosfera care sa le protejeze. De asemenea, in aceste tuburi de lava ar putea sa se gaseasca substante utile, cum ar fi apa inghetata sau substante volatile din care se poate obtine combustibil. In plus, locurile prin care aceste tuburi de lava ies la suprafata constituie si cai usoare de acces in interior pentru astronauti si echipamente.Autori de literatura SF, asa cum este Kim Stanley Robinson, si-au imaginat sisteme de presurizare a craterelor sau a tuburilor de lava si apoi umplerea lor cu aer pentru a genera un microclimat in care oamenii sa poata respira liber. Insa Pozzobon este de parere ca un astfel de scenariu este putin probabil pentru ca, spre exemplu in cazul Lunii, deschiderile acestor tuburi de lava pot fi la fel de mari ca terenurile de fotbal."Din cauza dimensiunilor lor mari si a riscului de a aparea fisuri provocate de fracturarea rocilor, as spune ca presurizarea lor mi se pare improbabila. Mai degraba vor putea fi ridicate asezari in aceste tuneluri, pentru a-i adaposti pe astronauti si echipamentele acestora", a declarat Pozzobon pentru Live Science.Insa ridicarea unei baze intr-un astfel de tub de lava nu este lipsita de provocari. "Desi un tub de lava ar putea oferi un adapost in fata variatiilor termice, a radiatiilor si microimpacturilor cu meteoriti, el ar putea sa nu fie usor accesibil, rocile bazaltice din interior ar putea fi ascutite ca niste pumnale, iar terenul poate fi foarte denivelat. Astfel, provocarea de a amplasa habitate gonflabile in astfel de caverne nu este lipsita de riscuri si va necesita studii foarte detaliate", a mai adaugat el.In prezent, provocarea imediata este de a aduna mai multe informatii despre tuburile de lava intacte, atat pe Luna cat si pe Marte. In prezent, cercetatorii nu le pot identifica decat din imaginile din satelit, insa diferentierea dintre o iesire la suprafata a unui astfel de tub si o simpla gaura in sol este greu de facut de pe orbita. Cercetatorii cauta imagini din anumite unghiuri care pot dezvalui astfel de tuburi, insa nimic nu se poate compara cu explorarea directa.De asemenea, studiul arata ca este importanta conceperea unor planuri detaliate pentru explorarea acestor tuburi. In prezent niciunul dintre roverele autonome nu este suficient de "autonom" pentru a se aventura in subsolul selenar sau al Planetei Rosii. Aceste planuri pot fi alcatuite pe baza datelor culese de sateliti echipati cu sisteme radar capabile sa penetreze solul, iar procesul de descoperire a unor locuri ideale pentru amenajarea de habitate va fi unul de durata, conform cercetatorilor.