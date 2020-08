Tulcea: Barbatul gasit mort in mare la Sulina a fost identificat. Avea 44 de ani si era din Suceava

"In urma verificarilor efectuate, politistii tulceni au stabilit identitatea persoanei decedate, respectiv un barbat de 44 de ani, din judetul Suceava.Cercetarile continua pentru stabilirea tuturor cauzelor si conditiilor in care s-a produs evenimentul", a anuntat IPJ Tulcea.Duminica dimineata, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana pluteste pe apele Marii Negre, in zona orasului Sulina.Echipajele medicale sosite, de asemenea, la fata locului au declarat decesul. La examinarea exterioara a cadavrului nu au fost constatate urme de violenta Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.