Tulcea: Cultura de canabis infiintata intr-un solar pentru fructe de padure

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Biroul Teritoriul Tulcea al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ( DIICOT ), cultura de canabis a fost infiintata in luna mai, iar luna aceasta, atunci cand plantele au ajuns la maturitate, cei trei au recoltat mugurii de canabis, i-au ambalat in pungi de cate 100 si 200 de grame si i-au pregatit pentru comercializare.Procurorii DIICOT si lucratori de politie judiciara din cadrul SCCO Tulcea au efectuat, joi si vineri, cinci perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate cantitatea de aproximativ 2 kilograme de muguri de canabis, telefoane mobile si un autoturism de lux."La data de 14 august, Tribunalul Tulcea a dispus arestarea preventiva a inculpatilor, pentru o durata de 30 de zile", se mentioneaza in comunicatul DIICOT.Potrivit sursei citate, actiunea a beneficiat de sprijinul lucratorilor de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean si al Serviciului de Actiuni Speciale Tulcea.