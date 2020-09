Tulcea: Profesor de educatie fizica, retinut dupa ce a intretinut relatii sexuale cu eleve de 14 si 15 ani

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Babadag, procurorii au dispus pe data de 18 septembrie inceperea urmaririi penale pentru un barbat de 29 de ani pentru comiterea a trei infractiuni de act sexual cu un minor in forma continuata."In fapt, organele de cercetare penala ale Postului de Politie Topolog din cadrul IPJ Tulcea au fost sesizate de mama minorei M.A.A., cu privire la faptul ca profesorul de educatie fizica si sport al fiicei sale ar fi intretinut in mod repetat cu aceasta, precum si cu alte eleve ale scolii gimnaziale din localitate, mai multe raporturi sexuale", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Babadag.Sursa citata a mentionat ca in urma cercetarilor, au fost identificate pana in prezent trei victime , cu varste cuprinse intre 14 si 15 ani, pe care barbatul le-ar fi determinat prin influenta pe care o avea asupra lor ca, in perioada aprilie - iulie 2020, sa intretina raporturi sexuale normale si orale.Profesorul de educatie fizica si sport a fost retinut pentru 24 de ore si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.