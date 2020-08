Tulcea: Purtarea mastii devine obligatorie si in spatiile publice, incepand de vineri

Decizia, care a fost luata in urma cu doua zile de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), are drept obiectiv limitarea raspandirii noului coronavirus si prevede o singura exceptie, respectiv copiii cu varste mai mici de 5 ani.Potrivit hotararii, purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura este obligatorie in piete, targuri, oboare, zone in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, in exteriorul obiectivelor turistice din satele Niculitel si Cerna, in zonele de promenada din municipiu."Incepand cu data de 7 august, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, care formeaza grupuri mai mari de sase persoane, prezente pe Faleza Municipiului Tulcea - zona de promenada, zona de imbarcare/debarcare nave si zona autogara/ gara , zilnic, in intervalele orare 9,00-14,00 si 18,00-21,00", se mentioneaza in decizia CJSU.De asemenea, in toate institutiile publice/societati comerciale se impune cresterea responsabilitatii managerului de a verifica si monitoriza respectarea masurilor privind obligativitatea purtarii mastii de catre salariati, iar administratorii sau proprietarii spatiilor publice deschise vizat de decizie au obligatia de a afisa in locul vizibile informatii privind aceasta obligativitate."Tinand cont de contextul epidemiologic actual din judet, cu numar de cazuri pozitive in crestere, se recomanda tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Tulcea sa nu incurajeze organizarea de evenimente artistice/spectacole (gen Zilele Municipiului Tulcea, zilele comunei, etc.) in perioada 7.08.2020 - 31.08.2020 si sa nu emita autorizatii/avize pentru astfel de evenimente", se mai arata in hotararea CJSU.