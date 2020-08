Tulcea si Valcea. Cele doua judete in care nu s-a inregistrat niciun caz nou de coronavirus in ultimele 24 de ore

Judetele in care numarul imbolnavirilor a ramas constant in ultimele 24 de ore sunt Tulcea si Valcea, potrivit Digi24.ro Alte judete in care epidemia este tinuta sub sunt Vaslui, un sigur caz nou, Teleorman, 2 cazuri, iar Satu Mare, Ilfov si Covasna cu cate 3 cazuri.Pe de alta parte, in Bucuresti sunt 201 cazuri noi. Cifrele in zonele atent monitorizate dupa cresterea accelerata a numarului de imbolnaviri sunt - Arges - inca 71 de imbolnaviri, Brasov - 60, Galati - 66, Iasi - 69, Prahova - 72.