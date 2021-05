Fetita cu o tumora cerebrala extrem de rara, operata cu succes la Iasi: "Am descoperit ca este vorba despre un ependimom"

"A ajuns in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Neurochirurgie cu dureri de cap agresive, dar si varsaturi. Pacientei i s-au efectuat toate investigatiile necesare, iar in urma analizelor facute am descoperit o tumora cerebrala destul de rara care in termeni medicali se numeste ependimom. Tot in termeni medicali, in urma CT-ului efectuat in urgenta a fost vizibila o leziune expansiva la nivelul ventriculului III ce blocheaza calea de scurgere a LCR-ului. In urma RMN-ului cranio-cerebral efectuat cu contrast am descoperit ca este vorba despre un ependimom", a declarat medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi.El a precizat ca, dupa trei zile de la stabilizarea fetitei, s-a intervenit chirurgical pentru a-i extirpa tumora cerebrala.Medicul iesean a explicat ca tumora cerebrala de tip ependimom este una extrem de rara, care apare mai frecvent in randul copiilor si care se manifesta cu dureri agresive de cap, varsaturi si tulburari de echilibru.Operatia a durat cateva ore si a fost un succes.