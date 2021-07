Turul Ciclist al Sibiului inchide, luni, circulatia prin tunelul de la Balea Lac

"Luni, 05.07.2021 (intre orele 10:00 - 17:30) se va inchide circulatia rutiera prin tunelul de la Balea Lac, Transfagarasan (DN 7C), km 115+926 - km 116 +808, in vederea desfasurarii competitiei sportive "Turul Ciclist al Sibiului 2021", anunta CNAIR.174 de ciclisti profesionisti de pe 5 continente: Europa, Asia, Africa, America de Nord si America de Sud, se vor intrece in cadrul acestui eveniment ,, inclus in calendarul competitional european al Union Cycliste Internationale, destinat sportivilor de elita la nivel international.