Turism in vremea pandemiei: Ce trebuie sa stii daca vrei sa calatoresti in Grecia in perioada urmatoare

"La acest moment, singura frontiera terestra deschisa OFICIAL prin care TURISTII romani pot intra in Grecia este Promachonas (Grecia) - Kulata (Bulgaria). Pentru motive speciale (sanatate, business, diplomati) pot fi folosite si alte granite.Grecii au transmis ca nu vor permite accesul prin Macedonia de Nord. Prin Macedonia se va permite doar transportul de marfuri. Optati spre ruta prin Promachonas, indiferent ca veti calatori din zona de vest a Romaniei. Nu veti putea intra in Grecia daca traversati Macedonia, asta este ceea ce stim oficial. Daca apar exceptii (si inteleg din comentarii ca mai apar!) nu stiu sa va raspund de ce apar...Informatiile de mai sus sunt cele oficiale. Insa am avut astazi si comentarii ale unor oameni care au folosit totusi si alte granite pentru intrarea in Grecia, dar informatiile oficiale pe care le am sunt ca lucrul acesta nu este sau nu va mai fi permis in curand (maxim 48 de ore) in alte granite decat cea de la Kulata. Asa apare si pe formularul electronic. Neoficial, inteleg ca este vorba despre o masura TEMPORARA de inchidere a granitelor pentru ca acestea sa fie dotate cu scanere de citire a codurilor QR si a testelor COVID aleatorii. Personal, ma astept sa se revina rapid asupra deciziei de inchidere a granitelor, in maxim cateva zile.NU ESTE VORBA CA GRECIA NU MAI DORESTE TURISTI ROMANI sau ca aceasta decizie are legatura cu cresterea numarului de cazuri la noi.In cazul in care aveti mai mult de 3 unitati de cazare in timpul sejurului in Grecia, completati mai multe formulare cu cazarile in ordine. Daca, de exemplu, veti fi cazat in 5 locuri, veti pune primele 3 unitati de cazare pe cel dintai formular, iar pe celelalte 2 cazari pe al doilea formular. Generati 2 coduri QR si printati ambele formulare (sau sa le aveti pe telefon).Daca mergeti cu copii sub 18 ani, pe ei ii veti introduce pe formularul cu parintii.Daca ati completat ceva gresit in formular, generati altul si il folositi doar pe cel corect.Daca ati generat deja un formular pe la un alt punct de trecere a granitei decat Promachonas si plecati in orele urmatoare spre Grecia, indreptati-va spre granita Promachonas - Kulata chiar si daca nu ati avut timp ca sa generati un nou formular corect. Il veti putea folosi pe cel initial (nu ma intrebati cum; asta este tot ce stiu, ca se vor accepta ca exceptii).Dat fiind ca zborurile internationale sunt permise pe toate aeroporturile din Grecia, recomand deplasarea spre Grecia pe cale aeriana. Formularele NU pot fi completate in avion sau in zonele dedicate din aeroporturi, asta este ceea ce stiu oficial; nu ma certati daca vor aparea si exceptii.Nu stiu ce se intampla cu cei care se intorc in Romania, inca nu am o informatie foarte clara in acest sens, de aceea astept feedback de la voi. Grecii spun ca granitele sunt inchise pe ambele sensuri, romanii spun ca totusi pot fi folosite si alte granite decat Kulata pentru iesit din Grecia.I-am solicitat ambasadorului Romaniei in Grecia, domnul George Ciamba , de mai multe ori un interviu in ultimele saptamani ca sa clarificam astfel de lucruri pentru turistii romani, dar echipa sa a refuzat politicos de fiecare data; par "foarte interesati" de ceea ce se intampla..."Razvan este fondatorul Travel Communication Romania, o agentie de Organizare de Evenimente Corporate, PR si Marketing, si a fost vice-presedinte al Patronatului Tinerilor Intreprinzatori din Romania.