VIDEO Turisti salvati in miez de noapte de pe muntele pe care au ramas blocati din cauza ninsorii abundente: "Erau extenuati si putin speriati"

Potrivit adevarul.ro , echipa Salvamont Salvaspeo Dambovita aflata la Baza de salvare montana Pestera a fost alertata, duminica 11 ianuarie, in jurul orei 19:00, sa intervina in sprijinul a patru turisti din Bucuresti.Date fiind conditiile meteo nefavorabile (ninsoare, vant), stratului nou de zapada depus si vizibilitatii scazute, odata cu lasarea intunericului acestia s-au abatut de la traseul marcat, fiind greu de reperat in padure, necesitand interventia prompta a salvatorilor.Echipa de prim raspuns, formata din doi salvatori montani, a pornit catre zona specificata de turisti, muntele Tataru, alegand cel mai rapid traseu. Din cauza intemperiilor si a stratului de zapada depus, cu risc crescut de avalansa , acestia au fost nevoiti sa aleaga un traseu alternativ pentru a ajunge in conditii de siguranta la cei aflati in dificultate.O a doua echipa, formata din alti doi salvatori montani, a fost mobilizata pentru a veni in sprijinul colegilor, iar turistii au fost reperati in jurul orei 00:30. Actiunea de salvare s-a incheiat la 02:45 cand cei patru impreuna cu salvamontistii au ajuns la cabana Bolboci, unde aveau parcate autoturismele."Specificam faptul ca turistii nu aveau afectiuni medicale, erau extenuati si putin speriati, dar odata cu vederea salvatorilor starea lor s-a schimbat in bine. Pe intreg parcursul operatiunii de cautare/salvare, echipa de salvatori a mentinut permanent legatura cu ei. Ii rugam pe turistii ce doresc sa ajunga in zona montana a judetului Dambovita, sa se informeze la punctele Salvamont sau telefonic despre starea traseelor si conditiile meteo. Solicitati cu incredere sprijinul Echipei Salvamont-Salvaspeo Dambovita", a precizat echipa Salvamotn Dambovita.Salvatorii anunta ca in zona montana a judetului Dambovita este grad ridicat de producere a avalanselor pentru urmatoarele zile.Salvamont Salvaspeo Dambovita: 0726.686.685Dispeceratul National Salvamont: 0725.826.668 (0salvamont)