Salvamontistii intervin in masivul Ceahlau pentru a recupera patru turisti aflati in stare de epuizare

Este vorba despre patru tineri cu varste de 21 si 22 de ani, care au solicitat sprijinul salvamontistilor in momentul in care nu au mai putut continua traseul."Cei patru se afla pe un traseu de iarna, un traseu inchis turistilor. Au intrat in stare de epuizare si incercam sa ii scoatem de acolo. Este o interventie care va dura circa cinci ore", a spus Raul Papalicef. Traseul pe care au ramas blocati turistii se afla intre cascada Duruitoarea si Polita cu Arinis, o zona de abrupt pe care se produc frecvent avalanse, fapt pentru care este inchis in sezonul rece.