Uciderea socanta a unei tinere romance din Italia. Care sunt ipotezele luate in calcul de politisti

Ipotezele anchetatorilor

Victima, Elena Serban, avea 32 de ani si se mutase abia in urma cu o luna in Aosta dupa ce locuise impreuna cu familia la Lucca, in provincia Toscana . Elena fusese inainte barman, dar momentan ramasese fara niciun loc de munca.Duminica, alarma a fost data de sora victimei, care a anuntat Politia dupa ce a vazu t ca Elena nu-i raspunde la telefon si nici macar pe retelele sociale. S-a urcat apoi in masina si a ajuns la Aosta. Ajunsa la fata locului, tanara a avut un soc cand si-a vazut sora moarta, intr-o balta de sange, in baia apartamentului.Elena Serban avea o singura taietura la gat, iar anchetatorii au concluzionat ca a fost prinsa si taiata de la spate, probabil cand incerca sa se refugieze . In schimb, nu au fost descoperite urme care sa tradeze o lupta intre victima si agresor, de unde si ideea ca tanara l-ar fi cunoscut pe ucigas si ar fi avut incredere in acesta, dar a fost luata prin surprindere si atacata. La Repubblica scrie ca nu este exclus ca aceasta crima sa reprezinta o rafuiala in lumea escortelor, insa informatiile sunt mai degraba contradictorii in acest moment.Anchetatorii au luat initial in calcule o sinucidere sau o tentativa de jaf nereusita, insa au renuntat la cele doua variante si se discuta doar despre o crima. Cel mai probabil, scriu italienii, Elena Serban a primit vizita unei cunostinte. I-a deschis usa, au stat de vorba, dar la un moment dat agresorul s-a napustit asupra ei aparent fara niciun motiv si i-a taiat gatul, dupa care a plecat pe fuga. Totusi, tableta si telefonul tinerei au disparut.Acum, anchetatorii vor sa vada cu cine a vorbit tanara in ultimele zile pentru a face un cerc al suspectilor. De asemenea, Politia italiana studiaza imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate in casa scarii blocului. Toate persoanele care au intrat si iesit in zilele de sambata si duminica vor fi anchetate, mai scriu italienii.Anchetele sunt coordonate de procurorul adjunct Luca Ceccanti.