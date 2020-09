UE avertizeaza: Noi modele de masti periculoase sunt puse in vanzare. Care sunt acestea

"Conform celor 16 alerte transmise (anterior, n.r.), numarul mastilor de protectie neconforme ajunge la 114. Astazi 11 septembrie 2020 revenim cu cea de-a saisprezecea alerta pentru inca 6 tipuri de masti neconforme", arata InfoCons.Cele sase modele de masti incluse in ultimul raport al sistemului de alerta al Comisiei Europene sunt masti de filtru de particule FFP2, masti de filtru de particule FP2 si masti de protectie respiratorie cu jumatate de fata N95, produse in China si in Turcia.Produsele neconforme sunt:Marca: JINLILAISIDenumire: Medical maskTipul/numarul modelului: Masca KN95Numarul lotului: 202000103Contrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleRetentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata este ≤ 82,5 %).In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare./Nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.Marca: AH CHANGLIDenumire: KN95 Protective MaskTipul/numarul modelului: FPF2, KN95Numarul lotului: Martie 2020Contrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleRetentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata este ≤ 88,8 %).In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare./Nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.Marca: KGTDenumire: TK 95 AtemschutzmaskTipul/numarul modelului: TTK N95 FP2Numarul lotului: Data expirare:05/2025, Data producerii:05/2020Contrafacut: NUTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleRetentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata ≤ 35 %), iar masca nu se adapteaza corespunzator la fata.In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare./acest produs nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149.Marca: STEELPRO SAFETYDenumire: 2740CV RespiradorTipul/numarul modelului: NIOSH N95/2740CVcod de bare: 7798241796891Contrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleProdusul promoveaza un potential de protectie impotriva particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificata de un organism competent.In consecinta, produsul ar putea sa nu indeplineasca cerintele de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu fie protejat in mod corespunzator in cazul in care nu este combinat cu masuri suplimentare./Nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.Marca: NecunoscutDenumire: KN95 Respirator/FFP2Tipul/numarul modelului: KN95/FFP2Contrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleProdusul promoveaza un potential de protectie impotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificata de un organism (european) relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele in materie de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu fie protejat in mod corespunzator in cazul in care nu este combinat cu masuri suplimentare./Nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.Marca: Nan'an panda legend daily necessities Technology Co., LtdDenumire: Disposable protective mask FFP2Tipul/numarul modelului: FP2, KZ-103cod de bare: 4897077100674Contrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleProdusul poarta marcajul CE si face reclama unui potential de protectie impotriva particulelor si microorganismelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificata de un organism competent.Prin urmare, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu fie protejat in mod corespunzator in cazul in care nu este combinat cu masuri de protectie suplimentare./Nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie.Alertele pentru acest produse au fost transmise de Luxemburg, Germania si Letonia, potrivit raportului Comisiei Europene.Mastile au fost retrase din circuitul de comercializare.