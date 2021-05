Mii de pelerini au fost prezenti la Sumuleu Ciuc, de Rusaliile Catolice. Lider UDMR: "Doamne, binecuvanteaza-l pe maghiar"

Printre cei prezenti a fost si ministrul UDMR al Mediului, Tanczos Barna."Astazi se desfasoara cel mai mare pelerinaj din Europa Centrala si de Est, pelerinajul din Sumuleu Ciuc.Dupa un an de pauza, este o mare bucurie ca la solicitarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia si a Uniunii Democratice Maghiare din Romania, Guvernul a aprobat: cu respectarea regulilor de protectie sanitara, putem fi din nou in staua dintre muntii Stumuleul Mare si Stumuleul Mic.La cel mai semnificativ eveniment religios al maghiarilor din Bazinul Carpatic, rugaciunile noastre sa fie ascultate de Dumnezeu. Doamne, binecuvanteaza-l pe maghiar!", a scris acesta pe pagina sa de Facebook Anul trecut, pelerinajul obisnuit de pe muntele Sumuleu, care reunea in fiecare an peste 100.000 de oameni din intreaga lume, nu a mai avut loc din cauza pandemiei de COVID-19, Ordinul Franciscanilor, organizator al evenimentului, rugandu-i pe pelerini sa participe la procesiune doar cu sufletul.Slujba de Rusaliile Catolice a avut loc in catedrala franciscana de la Sumuleu Ciuc, unde se afla statuia facatoare de minuni a Maicii Domnului, accesul in interior nefiind permis.In curtea bisericii s-au adunat totusi numerosi credinciosi, iar unii dintre ei au urcat pana in saua muntelui Sumuleu si au ascultat de acolo slujba de Rusalii, in fata altarului in aer liber, de la care nu oficia niciun preot.Pelerinajul de la Sumuleu Ciuc are o istorie de peste 450 de ani.In anul 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a incercat sa le impuna religia unitariana credinciosilor romano-catolici din scaunele secuiesti Ciuc, Gheorgheni si Casin si oamenii spun ca doar cu ajutorul statuii facatoare de minuni au reusit sa se opuna si sa isi pastreze credinta stramoseasca.De atunci, in fiecare an, in sambata Rusaliilor, catolicii din intreaga lume, majoritatea de limba maghiara, vin in pelerinaj la biserica Sfintei Fecioare Maria din Sumuleu Ciuc.Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc a fost vizitat, pe 1 iunie 2019, de Papa Francisc, cu acest prilej fiind scoasa din biserica statuia facatoare de minuni a Maicii Domnului, pentru prima data dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.Suveranul Pontif a oficiat atunci o slujba inchinata Fecioarei Maria si a oferit un trandafir de aur sanctuarului marian, asa cum face cand merge la locurile de pelerinaj dedicate Maicii Domnului.