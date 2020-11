Un adolescent din Buzau a murit dupa ce a cazut de pe balconul unei cladiri dezafectate

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Buzau, Ane-Marie Vrapciu, a declarat joi, 26 noiembrie, ca baiatul intrase in cladire impreuna cu alti trei prieteni de aproximativ aceeasi varsta si ar fi cazut in gol de la etajul al doilea.Potrivit acesteia, adolescentul a decedat la scurt timp dupa ce a fost transportat catre spital."Aseara, in jurul orei 20,00, am avut o sesizare cu privire la faptul ca un minor de 14 ani a cazut de la etajul al doilea al unei cladiri dezafectate din centrul municipiului Buzau. Impreuna cu alti trei minori cam cu aceeasi varsta, 14-15 ani aveau toti, au mers acolo si se pare ca din teribilism au urcat pe un balcon de la etajul al doilea, balcon care nu avea grilaj, avea doar planseul de beton. Se pare ca s-a dezechilibrat si a cazut. Noi am intocmit dosar penal si urmeaza sa cercetam, sa stabilim cu exactitate ce s-a intamplat. Vorbim despre minori si trebuie audiati procedural in prezenta parintilor. Copilul, din nefericire, la scurt timp dupa ce a plecat de la fata locului cu ambulanta , cu semne vitale, a fost declarat decedat. Cum spuneam, urmeaza sa stabilim cu exactitate ce s-a intamplat, sa vedem de ce s-au dus acolo", a declarat Ane-Marie Vrapciu.Citeste si: Un copil a gasit o bucata de craniu uman pe un camp din judetul Iasi