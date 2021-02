Un aisberg urias se apropia periculos de mult de insula South Georgia. S-a spart la 3 ani jumate dupa formare

Informatia reprezinta o veste buna pentru locuitorii insulei Georgia de Sud, de care aisbergul - denumit A-68A - s-a apropiat tot mai mult pe parcursul anului trecut, devenind o amenintare pentru ecosistemele din acest teritoriu britanic de peste mari, au transmis reprezentantii ESA.A-68A si-a modificat deja directia de inaintare si a pierdut mai multe fragmente din corpul sau central in decembrie, dar, pana acum, nu era cunoscuta noua destinatie spre care indreapta.Potrivit ESA, mai multe crapaturi cu dimensiuni mari au fost descoperite saptamana trecuta in structura aisbergului, care, in cele din urma, s-a spart in "aisberguri mai mici"."Pana astazi, corpul central al aisbergului A-68A pare ca se deplaseaza spre sud si se afla in prezent la circa 225 de kilometri de insula Georgia de Sud", precizeaza comunicatul ESA, conform caruia fragmentele desprinse din aisberg par sa se indeparteze de aceasta insula, dar si unele in raport cu celelalte.Apropierea extrema a aisbergului A-68 de insula Georgia de Sud a generat o serie de ingrijorari legate de riscul sau de a esua pe coastele insulei, iar apa dulce rezultata din topirea lui ar fi putut sa afecteze fragilul ecosistem local. Oamenii de stiinta erau deosebit de ingrijorati de soarta pinguinilor de pe aceasta insula.A-68A s-a desprins din banchiza Larsen-C, aflata pe coasta estica a Peninsulei Antarctice, in iulie 2017. El a fost considerat unul dintre cele mai mari aisberguri din istoria moderna, inainte de a pierde cateva fragmente din structura sa pe parcursul ultimilor ani.