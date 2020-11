Romania, acuzata de ''tacere'' dupa esuarea navei din Portul Midia, care a ucis 14.000 de oi

Salvatorii care s-au grabit spre nava esuata, care parasise in noiembrie 2019 Portul Midia din Romania, au reusit sa salveze doar 228 din totalul de 14.600 de oi, dar in cele din urma doar 180 de oi au supravietuit, se arata intr-un articol al The Guardian citat de Digi 24 Anul trecut, premierul roman Ludovic Orban s-a angajat, intr-un discurs televizat, sa opreasca "pe termen mediu" exporturilor de animale vii. Totusi, de la dezastrul provocat de nava Queen Hind, peste doua milioane de animale vii au fost exportate din Romania, majoritatea in Africa de Nord si Orientul Mijlociu.Nava care a esuat ar fi fost incarcata cu 10% sub capacitate, iar animalele erau apte pentru transport , au sustinut autoritatile din RomaniaAutoritatile de la Bucuresti sustin ca vasul era incarcat cu 10% sub capacitate si animalele "erau sanatoase din punct de vedere clinic si apte pentru transport" dar activistii de mediu spun ca nava era supraincarcata iar acest aspect a dus in cele din urma la scufundarea a mii de oi in Marea Neagra.Singura informatia care a aparut dupa scufundarea navei, de la firma angajata sa scoata oile din apa, a fost descoperirea la bord a unor compartimente secrete unde erau animale moarte.Saptamana aceasta, Ministerul Transporturilor din Romania a precizat pentru The Guardian ca investigatiile sunt finalizate, iar un rezumat al raportului va fi publicat pe site-ul institutiei. De asemenea, oficialii au precizat ca obiectivul investigatiei tehnice a fost stabilirea problemelor de siguranta maritima si prevenirea viitoarelor accidente, "si nu stabilirea vinovatiei persoanelor implicate".Potrivit legislatiei UE, cel putin un raport interimar trebuia publicat in termen de 12 luni de la incidentLegislatia UE prevede ca investigatiile in accidentele maritime trebuie raportate integral in termen de 12 luni, dar, daca nu este posibil un raport complet in acest interval de timp, atunci "un raport interimar trebuie publicat in termen de 12 luni de la incident"."Ei au promis o investigatie incrucisata pentru a afla ce s-a intamplat si, de atunci, tacere completa", a afirmat Gabriel Paun, directorul pentru UE al organizatiei Animals International.Publicatia britanica a contactat MGM Marine Shipping, compania din spatele Queen Hind, si ei au dezmintit existenta unor compartimente secrete la bord. De asemenea, au precizat ca procedurile companiei nu s-au schimbat de la accident "Nimic nu s-a schimbat, nu vreau sa mai vorbesc despre acest vas, vreau sa uit totul despre el", a spus la telefon un reprezentant al companiei, inainte de a inchide.Un audit realizat de Comisia Europeana in legatura cu Romania, in perioada septembrie - octombrie 2019, menit sa evalueze bunastarea animalelor in timpul transportului cu vapoare catre tari din afara UE, a ridicat multiple temeri, inclusiv "lipsa generala a registrelor in sistemele de control, pentru asigurarea bunastarii animalelor in timp ce sunt transportate pe apa catre tari din afara UE".O investigatie realizata de Guardian a aratat ca exista o probabilitate de doua ori mai mare ca navele care transporta animale sa sufere "pierderi totale" daca se scufunda sau esueaza, decat vasele de transport standard. Queen Hind era operationala de 39 de ani la momentul dezastrului.Activistii de mediu se plang ca de la dezastru s-au schimbat prea putine lucruri in scopul imbunatatirii standardelor de bunastare pentru animalele vii exportate.Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, de 3785 tdw, incarcata cu 14.600 de oi si un echipaj de 22 de marinari de nationalitate siriana, s-a scufundat partial pe bordul drept, in noiembrie 2019, in bazinul Portului Midia, dupa ce a plecat de la cheu.Citeste si: