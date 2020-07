Un an de la disparitia Alexandrei Macesanu. Elementele-cheie din dosarul de la Caracal, care a cutremurat Romania

Alexandra urma sa se vada cu prietenul ei in Caracal, in fata Liceului Teoretic "Mihai Viteazul", dar intalnirea nu a mai avut loc niciodata. Cu toate ca baiatul a sunat-o, telefonul ei era inchis. Tatal Alexandrei a anuntat politia, dar a fost trimis acasa, autoritatile cerandu-i sa revina a doua zi. In schimb, prietenii Alexandrei au postat un mesaj pe Facebook , prin care anuntau disparitia.""A DISPARUT!! Macesanu Alexandra, in varsta de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, eleva la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" Caracal, a disparut astazi in jurul orei 10! Ea a venit in orasul Caracal singura si a plecat acasa cu ocazie iar de atunci nimeni nu stie nimic de ea. Mentionez ca era imbracata intr-o CAMASA STIL IE DE CULOARE ALBASTRA, BLUGI LUNGI, SI TENESII DIN POZA DE MAI JOS, parul este de culoare saten deschis, si marimea se poate observa in fotografie.Cine a vazut-o sau stie ceva despre ea ne poate lasa mesaj in privat sau ne poate contacta la numarul de telefon 0768773156 . Cu ajutorul dumneavoastra o putem gasi pe Alexandra. Va rugam din inima distribuiti sa afle cat mai multe persoane!!!", asa suna mesajul, potrivit Adevarul Ziua urmatoare, pe 25 iulie, parintii au revenit la politie . Chiar inainte de pranz, Alexandra a reusit sa sune la 112, profitand de faptul ca Gheorghe Dinca, barbatul care a sechestrat-o, a plecat o scurta perioada la farmacie. Astfel, adolescenta, aflata intr-o casa de pe strada Craiovei, nr. 169, a incercat sa ceara ajutorul autoritatilor, gasind un telefon vechi de al lui Gheorghe Dinca.A.M.: Sunt domnisoara, am 15 ani, si ieri am fost sechestrata de catre un domn...Op. 112 (1): Cum te cheama?A.M.: Macesanu Alexandra, va rog veniti repede, nu stiu unde sunt....(...)Op. 112 (1) (ton ironic): Pai da-mi un punct de reper unde te afli in Caracal, cum crezi ca te gasim? ... Aloo?A.M.: Da, stati, nu plecati va rog...Op. 112 (1): Ai fost violata?A.M.: (plangand) Da, am fost violata!A.M.: A venit, a venit, a venit...Veniti repede, va rog!!!(...)A.M.: Da doamna va rog trimiteti-mi pe cineva ca mi-e frica..Op. 112 (2): Hai gata, stati putin, te cred, te-am inteles, stai putin la telefon daca tot poti ...A.M.: (plangand in hohote) Mi-e frica, mi-e frica...Interventia autoritatilor in cazul Caracal a fost aspru criticata inca din timpul apelului telefonic, pana la localizarea fetei si la perchezitionarea casei. Politistii au ajuns la nu mai putin de trei adrese gresite inainte de a gasi domiciliul lui Gheorghe Dinca. Initial, au sustinut ca adresele au fost furnizate de STS , dar adevarul ar fi ca proveneau in urma verificarilor facute pe lista agresorior sexuali cunoscuti din zona, potrivit Digi 24 In plus, localizarea apelului a fost ceruta abia dupa o ora si jumatate de la primul apel la 112 al victimei.Tocmai la ora 01:40, telefonul suspectului este interceptat si localizat. Totusi, echipa cere mandate pentru cele trei locuinte care apartin familiei lui Gheorghe Dinca si asteapta aprobarea acestora. La 6 dimineata, pe 26 iulie, procurorii intra in casa, dar Alexandra nu este gasita.Gheorghe Dinca a fost retinut si le-a spus anchetatorilor ca a omorat-o pe fata si apoi a ars-o intr-un butoi de table din curtea casei, asa cum a procedat si cu Luiza Melencu, o tanara de 19 ani, cu care a procedat in acelasi mod, adica a luat-o la ocazie, a rapit-o, a batut-o, a violat-o, iar apoi a omorat-o.Dosarul crimelor de la Caracal a fost trimis in judecata, cu putin timp inainte de implinirea a sase luni de la rapirea Alexandrei. Datele oficiale, furnizate de DIICOT , parchetul anti-Mafia care a investigat cazul Caracal, anunta ca Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani, este cel care le-a ucis pe tinerele fete. Este acuzat de uciderea, arderea, violarea, rapirea si maltrarea tinerelor fete, potrivit Romania.europalibera.org In dosar sunt judecati Dinca si Stefan Risipiteanu (46 de ani), care ar fi violat-o pe Luiza Melencu cu cateva zile inainte de a fi sechestrata in casa lui Dinca.La marginea padurii de langa Caracal, au fost gasite ramasite osoase, dar atat medicii legisti din Romania, cat si specialistii FBI, care au analizat fragmentele, nu au putut confirma ca este vorba de Luiza Melencu, dar acestea au fost pre amici sip rea arse pentru a fi reconstituit ADN-ul.Reconstituirea AND-ului Alexandrei a fost facuta cu ajutorul probelor prelevate din masina si din butoiul in care Dinca si-ar fi ars victimele, alaturi de hainele si bijuteriile acestora.Rechizitoriul spune ca Luiza ar fi fost omorata in bataie , iar Alexandra ar fi fost strangulata in jurul orei 13, dupa ce Dinca si-a dat seama ca a vorbit la telefon, iar apoi arsa dupa-amiaza.Rechizitoriul trimis de DIICOT a fost inregistrat la Tribunalul Olt pe 15 ianuarie 2020, prin care s-a dispus trimiterea in judecata a celor doi inculpati din "cazul Caracal", Gheorghe Dinca, pentru infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua fapte, omor calificat - doua fapte, profanare de cadavre - doua fapte, si Stefan Risipiteanu, pentru infractiunea de viol.In momentul actual, este in curs de judecata.Alexandru Cumpanasu este unchiul Alexandrei, acesta fiind foarte vocal pe tot parcursul cazului, cerand in repetate randuri dreptate pentru nepoata lui. Cumpanasu si-a construit imaginea pe baza tragediei prin care a trecut Alexandra, devenind foarte vizibil in perioada respectiva. Mai mult, a candidat la alegerile prezidentiale din 2019, din pozitia de candidat independent, unde a obtinut un scor de 1,2%. Cumpanasu este presedintele ONG-ului "Asociatia pentru Implementarea Democratiei" si, potrivit CV-ului pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook, ar fi avut atributii si in Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei.Cumpanasu ar fi castigat zeci de milioane de lei cu ONG-UL pe care il conduce, prin anumite proiecte din fonduri europene, in care a fost partener cu institutiile statului, cum ar fi Ministerul Dezvoltarii, Educatiei, Sanatatii, Academie de Politie, Autoritatea pentru Cercetare si primariile de sector, potrivit G4Media