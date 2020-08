Un angajat din Centrala ministerului si un angajat al ambasadei la Londra, depistati cu COVID-19

Pana la acest moment nu au fost identificate si alte cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul angajatilor din cadrul misiunii Romaniei la Londra sau din cadrul Centralei MAE corelate cu cele doua cazuri mentionate, arata sursa citata.Atat in cazul misiunii Romaniei la Londra, cat si in cazul Centralei MAE, au fost luate, in regim de urgenta, toate masurile care se impun in relatia cu autoritatile competente, precum si masuri de protectie pentru restul colectivului.