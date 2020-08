Un austriac a deteriorat o sculptura dintr-un muzeu venetian in timp ce se fotografia

Vineri, la muzeul dedicat sculptorului Antonio Canova (1757-1822), situat la Possagno in Venetia, o sculptura reprezentand-o pe Pauline Bonaparte a fost gasita degradata, fara doua degete de la picior."Ieri, un turist austriac s-a asezat pe sculptura Pauline Bonaparte si i-a rupt doua degete", au scris reprezentantii muzeului pe Facebook . Ei au precizat ca barbatul a plecat fara sa anunte. Intr-un comentariu la postare, muzeul a precizat ca nationalitatea persoanei este cunoscuta datorita unei rezervari pe internet.Marti, barbatul a marturisit. "As vrea sa ma autodenunt dupa ce am citit ceea ce s-a intamplat in ziarele austriece. (...) Am avut un comportament iresponsabil, dar nu eram constient de consecinte. Mi-am continuat vizita normal, la fel ca si sejurul in Italia (nu am fugit)", a spus turistul intr-un email trimis criticului si politicianului italian Vittorio Sgarbi, presedinte al Fundatiei Antonio Canova."Am fost cu un grup cu ocazia celei de-a 50-a aniversari, intr-o excursie de patru zile in regiunea Prosecco, pana luni seara. In timpul vizitei, m-am asezat pe statuie fara sa-mi dau seama de pagubele pe care evident le-am cauzat", a continuat turistul, inainte de a se scuza. Vittorio Sgarbi a "apreciat simtul civic al acestui cetatean".Autoritatile au anuntat ca opera va fi restaurata.