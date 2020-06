Un autocar a luat foc pe DN1

Ziare.

"Circulatia este intrerupta pe DN1 Ploiesti - Brasov, la kilometrul 135, in statiunea Azuga, judetul Prahova, din cauza unui autocar la nivelul caruia a izbucnit un incendiu (defectiuni tehnice). In autocar se aflau 46 de pasageri, insa niciunul nu a fost ranit. Se actioneaza pentru scoaterea autovehicului in afara partii carosabile", a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Autovehicul a fost cuprins de flacari in proportie de 80%, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Prahova.Sursa citata a precizat ca nu sunt persoane ranite, pasagerii reusind sa iasa singuri din masina.Trei echipaje de pompieri actioneaza pentru stingerea incendiului.Autocarul se indrepta catre Arad.Traficul in zona este blocat, fiind estimata reluarea circulatiei in aproximativ o ora.