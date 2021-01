Un avion unic in Europa a intrat in posesia Romaniei: "Sistemele de pozitionare dau precizia in zbor cu mai putin de doi centimetri"

Specialistii au declarat ca noua achizitie dispune de o tehnologie care pare venita din viitor, scrie Digi 24 . Avionul a costat 12 milioane de euro, iar reprezentantii Autoritatii Aeronautice Civile sustin ca in patru ani investitia va fi recuperata."Aici avem rak-ul in care avem echipamentele de calibrare a sistemelor consolei si aici este consola cu care executam inregistrarile cu cele trei sisteme speciale, sisteme de pozitionare de o precizie foarte mare care dau precizia in zbor cu mai putin de 2 centimetri", a explicat Iulian Dumitrescu, sef de departament la Autoritatea Aeronautica Civila (AACR).Cu ajutorul aeronavei, oficialii Autoritatii Aeronauticii Civile spun ca pot verifica daca sistemele de operare zbor ale aeroporturilor functioneaza corect si precis. Sorin Neicutescu, director general adjunct al AACR, a precizat:"Acest avion este o adevarata bijuterie a tehnicii in domeniul aviatiei, este cel mai complex avion care exista astazi in aviatia civila din Romania. Este atat de complex, pentru ca pe langa toate mijloacele de navigatie pe care le are la bord corespunzatoare tuturor avioanelor civile, in plus, mai are doua sisteme la care sunt conectati senzorii care asigura verificarea tuturor parametrilor sistemelor de navigatie de pe aeroporturi si cele care tin de traficul aerian".Cu ajutorul aeronavei, AACR poate verifica, potrivit oficialilor institutiei, cu precizie daca sistemele de operare zbor ale aeroporturilor functioneaza corect. "Eram intr-un avion mic, nu aveam GPS. Asta era prin 2001-2002 si afara nu era vizibilitate. Noi ne-am dat seama, pentru ca era ceata si, la un moment dat, am vazut teren, relief si ne-am dat seama ca nu aveam cum sa fim unde trebuie", si-a amintit Ariel Cojocea, comandant in AACR.Armand Petrescu, director general al AACR a declarat: "Unicitatea lui este prin prisma faptului ca, incepand de anul acesta, vor intra in folosinta mijloacele de apropiere satelitare, iar echipamentul de pe avion contine acel dispozitiv care supravegheaza si pune in folosinta mijloacele de radio navigatie".