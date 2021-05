Un baiat de 10 ani a fost agresat intr-un parc de mai multi copii. Politia constanteana a deschis o ancheta

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii Sectiei 1 Rurala Constanta au fost sesizati duminica, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, intr-un parc din localitatea Valu lui Traian, fiul sau, de 10 ani, ar fi fost agresat fizic de catre alti minori."Totodata, in urma conflictul, un barbat, de 26 de ani, a sesizat, prin apel 112, ca o persoana ar fi incercat sa-l loveasca cu un obiect contondent. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca, in urma unui conflict spontan intre mai multi minori, tatal unuia dintre acestia, de 41 de ani, ar fi purtat o discutie cu barbatul care a sesizat prezenta politistilor", se arata in comunicatul IPJ Constanta.Politistii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs incidentul. In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente.