Un baiat de 15 ani a fost omorat de un sofer care a adormit la volan, in Mihaiesti. Alti doi copii se afla in stare grava la spital

Soferul, un barbat de 53 de ani, din Bughea de Sus, judetul Arges, era la volanul unui autoturism Nissan pe DN 73, din directia Pitesti catre Campulung si ar fi intrat pe contrasens, transmite curieri.ro Cei trei copii, toti din Mihaiesti, au fost raniti grav si transportati de urgenta la spital. Baiatul de 15 ani a decedat, in timp ce fratele lui are o fractura la picior, iar celalalt, in varsta de 18 ani, este in coma de gradul 4.