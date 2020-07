Un barbat a agresat sexual doua copile in varsta de 5 si 7 ani. Anchetatorii i-au gasit in telefon peste 1.800 de imagini cu fetele in ipostaze indecente

"La data de 02.07.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului T. C.-P..,in varsta de 46 de ani, pentru savarsirea infractiunilor de agresiune sexuala in forma continuata si pornografie infantila in forma continuata. Prin actul de sesizare s-a retinut ca, in perioada 2018 - 2019, inculpatul T. C.-P., profitand de faptul ca fratele sotiei sale le lasa uneori in grija pe cele doua fiice ale acestuia, in varsta de 7 ani si respectiv 5 ani, in locuinta sa, a realizat materiale pornografice cu cele doua minore prin fotografierea acestora", a transmis, joi, DIICOT.Sursa citata a precizat ca inculpatul le-a dezbracat pe cele doua minore, total sau partial, dupa care le-a fotografiat. De asemenea, barbatul a asezat fetele in anumite pozitii cu caracter sexual, uneori pozitionandu-se langa acestea, astfel incat sa creeze aparenta intretinerii unor acte sexuale."In aceeasi perioada, in timp ce se afla singur cu minorele, inculpatul, profitand de imposibilitatea victimelor de a se apara si de a-si exprima vointa datorita varstei fragede, a savarsit acte de natura sexuala cu cele doua minore, constand in atingerea cu mana de catre inculpat a organelor sexuale ale victimelor, asezarea acestora in anumite pozitii sexuale si simularea unor acte sexuale orale si a unor raporturi sexuale, in scopul obtinerii satisfactiei sexuale", a mai transmis DIICOT.De asemenea, in urma efectuarii perchezitiei informatice asupra bunurilor inculpatului a rezultat ca acesta a detinut in memoria telefonului mobil, un numar de 1.843 fisiere de tip imagine care contineau materiale pornografice cu minori.Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.