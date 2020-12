Un barbat inmormantat pe 10 decembrie a aparut dupa opt zile la poarta casei. Explicatia intamplarii sinistre petrecute in Iasi

Reuniunea cu membrii familiei a avut loc vineri, 18 decembrie, in localitatea ieseana Costuleni, dupa ce Gabriel Luca a fost, teoretic, inmormantat pe 10 decembrie. Barbatul a fost dat disparut in cursul lunii octombrie.La inceputul lunii decembrie, familia lui a fost chemata de politisti sa recunoasca un cadavru, apartinand unui barbat gasit inecat intr-un rau care traverseaza comuna. Membrii familiei au declarat, in ciuda starii avansate de degradare a cadavrului, ca apartine lui Gabriel Luca.La o saptamana dupa inmormantare , s-au trezit cu el la poarta, potrivit Ziaruldeiasi.ro Politistii fac cercetari suplimentare pentru a descoperi ce cadavru a fost, pana la urma, inmormantat.Citeste si: Alexandru Rafila: Nu e o tulpina neaparat noua, ea circula din 20 septembrie