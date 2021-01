Un barbat a cumparat un permis de conducere fals cu 350 de euro, dar a fost prins. Cum si-au dat politistii seama

Potrivit sursei citate, cetateanul moldovean in varsta de 34 de ani s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca pentru efectuarea formalitatilor de control, la volanul unui autoturism inmatriculat in Cehia."Barbatul a prezentat la control mai multe documente, precum si un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Republica Moldova, avand imprimata fotografia sa, despre care colegii nostri au avut suspiciuni cu privire la autenticitate. Astfel, in urma verificarilor specifice efectuate, politistii de frontiera au stabilit faptul ca documentul in cauza nu indeplineste conditiile de forma si fond ale unuia autentic, fiind fals", a afirmat Racnea.Barbatul le-a declarat politistilor de frontiera ca a obtinut permisul in luna aprilie in Cehia, de la un conational ale carui date de identificare nu le cunoaste, platind pentru documentul respectiv suma de 350 de euro, desi stia ca este fals.Cetateanul moldovean este cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.Citeste si: Mai putin de jumatate dintre profesorii din Botosani vor sa se vaccineze contra COVID-19