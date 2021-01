Un barbat a fost impuscat din greseala la o partida de vanatoare: "Zice ca nu l-a vazut. A fost un ricoseu dintr-un copac"

Victima se afla la o vanatoare de porci mistreti autorizata. Cei mai multi participanti erau angajati ai unui ocol silvic si vanatori cu experienta, scrie Observatornews.ro "Se pare ca, dintr-un ricoseu, din cate am inteles, un coleg de-al nostru a executat foc catre un mistret si a ricosat dintr-un arbore in piciorul la colegul care era in goana cu dumnealui", a declarat Marius Bodiu, participant la vanatoare."Nu, nu, el zice ca nu l-a vazut. El a fost mai la deal, el unde a stat acolo... porcul a sarit in vale.... El a dat dupa porc", a declarat Ioan Hoha, participant la vanatoare.Din fericire, barbatul impuscat nu a fost ranit grav, insa politia a deschis o ancheta in acest caz.Citeste si