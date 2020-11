Peste 100 de capace de roti furate in Bucuresti au fost recuperate de politisti. Ornamentele erau ascunse intr-un garaj

La nivelul Sectiei 23 Politie Bucuresti au fost depuse mai multe sesizari privind furtul de componente auto, capace ornamentale pentru roti.Politistii au demarat investigatiile si, avand in vedere modul de comercializare al acestor obiecte, s-au axat si pe analiza ofertelor din mediul online. Pe baza cercetarilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat din Sectorul 3 este implicat in aceste cazuri.Vineri, 13 noiembrie 2020, in jurul orei 21.00, in cadrul unei activitati operative, politisti din cadrul Sectiei 23 l-au surprins in flagrant delict pe cel in cauza, care era insotit de un alt barbat, in timp ce sustragea capacele ornamentale de la rotile unor autoturisme.Cei doi barbati au fost imobilizati si condusi la subunitatea de politie pentru audieri.Dintr-un garaj utilizat de cei in cauza au fost ridicate 105 seturi de capace roti.Cercetarile sunt continuate de Sectia 23 Politie, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, cu barbatii de 20 si respectiv 21 de ani in stare de retinere.Citeste si: VIDEO FOTO Politist din Fundulea, lider al unei grupari care a furat peste 5,5 milioane de lei. Cum actionau infractorii prinsi dupa razii ale DIICOT