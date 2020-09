Un barbat a fost prins la Aeroportul din Cluj, cand incerca sa scoata din tara o cantitate de 2,7 kilograme de monede si lingouri

Foto: Politia de Frontiera

Acestea erau ascunse in laptopul, telefonul, portofelul, dar si in bagajul de cala al barbatului.Potrivit Politiei de Frontiera, marti, in jurul orei 12.30, la Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj-Napoca, s-a prezentat pentru a iesi din tara, ca pasager pe ruta Cluj-Napoca - Munchen - Doha - Filipine, cetateanul roman S.Z., in varsta de 43 de ani.La controlul de securitate , lucratorii Brigazii Antiteroriste din cadrul Serviciului Roman de Informatii au observat ca laptopul din bagajul de mana al barbatului contine componente necorespunzatoare. Imediat, au fost solicitati politistii de frontiera si lucratorii vamali, care au facut un control amanuntit asupra bagajelor si persoanei."Astfel, au fost descoperite, disimulate in laptopul, telefonul, portofelul, dar si in bagajul de cala al barbatului, 70 de monede si lingouri din metal galben si alb. In urma inventarierii bunurilor a rezultat cantitatea de 2700 g metal galben si metal alb, susceptibile a fi din aur, respectiv argint", arata sursa citata.Barbatul a declarat ca a achizitionat bunurile pe parcursul mai multor ani si detine documente de proveninta pentru obiectele descoperite in urma controlului.Deoarece bunurile susceptibile a fi aur si argint nu au fost declarate si depasesc valoarea plafonului vamal admis. Acestea au fost ridicate de catre Biroul Vamal din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, urmand a fi predate Trezoreriei Municipiului Cluj-Napoca in vederea expertizarii.Totodata, politistii de frontiera fac cercetari in cauza pentru tentativa la contrabanda