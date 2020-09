Un barbat a fost retinut pentru pornografie infantila, dupa ce ar fi convins mai multe minore sa se filmeze in ipostaze sexuale explicite

Acestea i-au trimis printr-o aplicatie materialele respective, iar el le-a stocat pe telefon.Potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ( DIICOT ), miercuri, procurorii DIICOT Constanta au retinut pentru 24 de ore un barbat, pentru pornografie infantila."In cauza s-a retinut faptul ca, in luna august 2020, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul a determinat mai multe persoane de sex feminin, minore, cu varste cuprinse intre 9 si 12 ani, sa produca, folosind sisteme informatice (telefoane mobile), materiale pornografice in care se prezentau in ipostaze sexuale explicite, pe care acestea i le-au trimis prin intermediul unei aplicatii, iar inculpatul le-a stocat pe telefonul mobil propriu", se arata in comunicat.In 1 septembrie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Constanta au facut doua perchezitii domiciliare, in judetul Suceava, in urma carora au fost ridicate sisteme informatice in care erau stocate materiale pornografice cu minori (un telefon mobil si un laptop).Barbatul va fi prezentat, joi, Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva, pentru 30 de zile.