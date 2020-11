Batrana de 87 de ani jefuita de 300.000 de euro. Talharia a fost raportata de fiul victimei intr-un sat din judetul Arad

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat joi, 26 noiembrie, ca presupusul furt a fost raportat de un barbat de 59 de ani din localitate. El a relatat ca persoane necunoscute ar fi patruns in locuinta mamei sale, de unde ar fi sustras o suma de bani."Din cercetari a reiesit ca o persoana mascata ar fi patruns, prin efractie, in imobilul in cauza unde, adresand amenintari verbale cu acte de violenta femeii de 87 de ani, i-a cerut sa ii indice locul unde se afla banii. Autorul, prin fortarea unui seif, ar fi reusit sa sustraga suma de aproximativ 300.000 de euro, asa cum reiese din declaratiile persoanei vatamate", a declarat reprezentanta IPJ Arad.Se pare ca suma de bani din seif ar fi apartinut unui membru al familiei octogenarei.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza cercetari intr-un dosar ce vizeaza savarsirea infractiunii de talharie calificata.Astfel de spargeri au mai avut loc in ultimii ani. In luna aprilie a anului trecut, din sediul unei firme din Cicir a fost furat un seif metalic in care se aflau aproximativ 160.000 de euro. In 2018, in luna martie, un seif in care erau aproximativ 40.000 de euro a fost furat din incinta unei case de schimb valutar situata pe raza orasului Chisineu-Cris. Gruparea care a dat spargerea a ajuns pe mana oamenilor legii, nu inainte insa de a mai comite un furt, la Halmagel, de unde a sustras, dintr-o locuinta, circa 70.000 de euro, potrivit Aradon.ro Citeste si: Tren-tramvai intre Timisoara si Resita, drum expres Berzovia-Autostrada Vestului si patru benzi pana la Moravita. Parteneriat istoric intre judetele Timis si Caras-Severin