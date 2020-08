Un barbat a murit in muntii Fagaras dupa ce a cazut in gol 400 de metri. Seful Salvamont Arges: "Sunt foarte multe situatii in care muntele este tratat cu superficialitate"

"Am fost anuntati prin 112 referitor la un turist... Apelanta care ne anunta a spus ca l-a vazut cazand exact ca un bolovan din piatra in piatra, de pe un perete.Colegii mei s-au deplasat la locul accidentului si era clar ca a cazut foarte mult pentru ca avea multiple traumatisme. Am sperat ca putem sa-l livram in viata elicopterului.A supravietuit pana a venit elicopterul, era inconstient, dar leziunile au fost incompatibile cu viata si a decedat.", a spus seful Salvamont Arges la Digi24 Se pare ca barbatul era obisnuit cu traseele montane, dar a facut alegerea neinspirata de a pleca fara un coechipier, adauga Ion Sandoiu."Era pe un traseu de alpinism, numai ca alpinismul se face impreuna cu un coechipier si cu asigurari. Or, se pare ca domnul era un experimentat al muntelui, mergea pe munte, dar a ales sa mearga singur si s-a intamplat ce nu trebuia sa se intample.Cand l-am gasit era inconstient.Sunt foarte multe situatii in care muntele este tratat cu superficialitate. Nu reusim sa-i facem sa inteleaga ca nu trebuie sa trateze muntii asa cum sunt tratati.Nu e cazul acum! Domnul care din pacate a decedat era echipat cum trebuie. Numai ca ceea ce si-a ales sa faca nu era de facut in felul acesta - fara asigurari, fara un coechipier."