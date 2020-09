Un barbat care a tras cu pistolul intr-un centru comercial din Voluntari, cautat de politisti

"La data de 15 septembrie, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire la faptul ca, in incinta unei societati comerciale, un angajat a folosit un pistol si a tras in interiorul respectivei societati comerciale. La fata locului s-au deplasat, imediat, politistii orasului Voluntari impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Rutier si al Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase", informeaza biroul de presa al IPJ Ilfov.Barbatul in cauza nu a fost gasit, iar din informatiile obtinute s-a constatat faptul ca acesta a parasit curtea societatii cu un autoturism.Politistii au identificat persoana in cauza, fiind vorba despre un barbat de 42 de ani."De asemenea, din primele verificari, politistii au constatat ca barbatul in cauza a folosit o arma neletala, tragand un foc de arma in interiorul societatii. In urma evenimentului nu a fost ranita nicio persoana", arata sursa citata.Politistii ilfoveni desfasoara activitati specifice in vederea depistarii barbatului, precum si a stabilirii situatiei de fapt si de drept si luarea masurilor legale care se impun.