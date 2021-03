UPDATE VIDEO Panica in parcarea unui supermarket din Bucuresti. Un barbat ameninta trecatorii cu o pusca

"Cu privire la informatiile aparute in spatiul public, confirmam faptul ca barbatul a fost condus la subunitatea de politie in vederea stabilirii situatiei de fapt si de drept.Cercetarile sunt continuate de Sectia 25 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6", a transmis Politia Capitalei."Duminica dimineata. Parcarea unui supermarket din sectorul 6 al Capitalei. Mai multi oameni se indreapta panicati spre echipajul de jandarmi care se afla in zona si anunta ca, in parcarea magazinului, un barbat ameninta cu pusca oamenii.Jandarmii s-au indreptat la locul indicat unde l-au gasit pe barbat tinand in mana o arma pe care o indrepta, in mod provocator, spre trecatori.Jandarmii l-au imobilizat pe barbat si, in urma verificarilor, au constatat ca acesta era in stare de ebrietate si ca arma era o pusca de panoplie.Barbatul a fost condus la sectia de Politie unde urmeaza sa se stabileasca care este incadrarea penala pentru fapta sa", a transmis Jandarmeria.In urma audierilor, politistii l-au retinut pe barbat.