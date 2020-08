Un barbat care sustine ca are o bomba in rucsac s-a baricadat intr-o banca in Kiev

Potrivit viceministrului de interne , Anton Gherascenko, luni la pranz politia a fost anuntata de Universal Bank cu privire la venirea unui barbat de circa 35 de ani, care sustinea ca are asupra lui un dispozitiv exploziv.Barbatul a cerut angajatilor bancii sa sune la politie . Apoi, barbatul le-a permis angajatilor sa plece, in timp ce directoarea sucursalei ''a ramas in interiorul bancii de bunavoie'', a scris Gherascenko pe contul sau de Facebook . El a adaugat ca autoritatile ucrainene ''au inceput sa negocieze cu teroristul''.La 21 iulie, un barbat inarmat a sechestrat un autobuz cu 13 pasageri in orasul Lutk, din nord-vestul Ucrainei. Dupa negocieri-maraton care au durat aproape 12 ore, individul a eliberat ostaticii si a fost retinut de fortele de ordine.