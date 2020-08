Un barbat cu un caine de lupta fara botnita a fost ridicat de politisti de pe strada, in urma unui scandal. Barbatul avea asupra sa un pistol

Potrivit reprezentantilor IPJ Vrancea, in noaptea de miercuri spre joi, un apel la 112 anunta ca pe principalul bulevard din orasul Focsani se afla o persoana care ar avea asupra sa un pistol.Politistii s-au deplasat de indata la fata locului, unde au depistat un tanar care era insotit de un caine de lupta, fara botnita.Tanarul a fost somat verbal sa puna botnita animalului si sa se conformeze solicitarilor politistilor. Intrucat acesta nu s-a supus somatiei, politistii sprijiniti de lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vrancea l-au incatusat, ducandu-l la sediul Politiei Municipiului Focsani.Barbatul de 30 de ani a fost testat si pentru consumul de alcool , rezultatul indicand 2,34 mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea asupra acestuia a fost gasita o arma neletala de tip airsoft, fara munitie, si care se nu se supune autorizarii.Barbatul fost internat la o unitate spitaliceasca de pe raza municipiului Focsani, iar cercetarile continua pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.