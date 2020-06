Un barbat de 30 de ani, prins de politisti ca vindea droguri intr-o parcare din Oradea, a fost retinut

Ziare.

Anchetatorii au facut si o perchezitie la domiciliul barbatului unde au descoperit alte droguri de risc.Potrivit unui comunicat al politiei, din locuinta suspectului au fost indisponibilizate, joi, 120 de comprimate de ecstasy si 12 grame de MDMA, un cantar de mare precizie, 1.500 de lei si 550 de euro.Barbatul este banuit ca, din noiembrie 2018 si pana in prezent, ar fi comercializat ecstasy si MDMA, in judetul Bihor, individual sau prin intermediul altor distribuitori.Politistii au mai facut, vineri, alte trei perchezitii domiciliare, in Oradea, la 3 persoane de 31, 24 si 30 de ani, banuite ca ar fi comercializat droguri de mare risc, iar veniturile obtinute ar fi fost oferite barbatului, de 30 de ani.In urma activitatilor, au fost indisponibilizate aproximativ 6 grame de cannabis, 4 comprimate de ecstasy si 1 gram de cocaina.Patru persoane sunt cercetate si urmeaza ca judecatorii sa stabileasca daca admit arestarea preventiva. In cazul barbatului prins in flagrant , Tribunalul Bihor a dispus deja arestarea preventiva pentru 30 de zile.